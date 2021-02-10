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Полный контакт. Процесс над Трампом. Санкции ЕС. Ивент от ФБК 10.02.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 10.02.2021. Процесс над Трампом. Санкции ЕС. Ивент от ФБК
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Процесс над Трампом. Санкции ЕС. Ивент от ФБК (10 Февраля 2021)

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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!
Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!

 

Пашаев – правда адвокат? Пашаев предлагал купить свидетелей, так заявил Михаил Ефремов на допросе.
"Ефремов и Навальный очень похожи". Сколько народа посадил в тюрьму Навальный? 
Сенат США признал импичмент Трампу конституционным. Теперь предстоит голосование по этому вопросу. Какой будет результат?
"Бомбы", забрасываемые к нам с Запада, не срабатывают. Они совершенно не понимают психотип наших людей…


Суд над Навальным по делу об оскорблении ветерана.
Протестная акция 14 февраля 2021. Что нас ждет ? 
Что сегодня происходит в ДНР? На связи со студией из Донецка – политолог Дмитрий Куликов.
Речь Байдена об экономической ситуации в США. Как они собираются выходить из кризиса?
Радио Стыдоба (@RadioStydoba) Волков провел переговоры перед ЕС и США.
Идеология "сильных", которым не нужно государство. Что такое либертарианство?
Леонида Волкова объявили в международный розыск.
Студенты Донбасса обратились к российским сверстникам.
Монолог Николая Злобина.

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Процесс над Трампом. Санкции ЕС. Ивент от ФБК (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 4
Виктор
10 Февраля 2021, 14:03
это правда что когда смотришь на два яблока то однояблоко а второе это другое -яблоко но яблоками они от этого не перестают быть! Да как говорил про американцев Задорнов-какие же они тупые)))
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Буран
Виктор
10 Февраля 2021 в 20:44
Американцы и москвичи и внешне и внутренне стали одинаковы ... - это просто жопа ... одна и та же булькающая клоака , где ничего человеческого уже не осталось ....
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Татьяна Поляница
10 Февраля 2021, 15:01
Слушаю Гаспаряна , речь идет о британском ветеране, и я очень огорчена, что он ни слова не сказал о том, что за оскорбление его в твиттере возбуждено уголовное дело!! Это было бы очень кстати сейчас
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Татьяна
10 Февраля 2021, 19:44
Молодец Пашаев облапошил "всеми любимого" артиста.
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