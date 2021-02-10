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Соловьёв LIVE. Яков Кедми: пронзительный и откровенный монолог о своей жизни 10.02.2021

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Соловьёв LIVE 10.02.2021. Яков Кедми: пронзительный и откровенный монолог о своей жизни
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Соловьёв LIVE - Яков Кедми: пронзительный и откровенный монолог о своей жизни (10 Февраля 2021)

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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Большая премьера на Соловьёв LIVE ! 
Яков Кедми: пронзительный и откровенный рассказ-монолог.

 

Как познакомился с Владимиром Соловьевым?
Что раздражает?
Других гостей передачи перебивают, но Кедми - никогда. Почему?
На улице узнают?
О самом трудном моменте в жизни.
Какой совет можете дать людям, переживших удар судьбы?
Самый счастливый момент в жизни.

Самое любимое занятие.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Яков Кедми: пронзительный и откровенный монолог о своей жизни (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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