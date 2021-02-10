Соловьёв LIVE - Яков Кедми: пронзительный и откровенный монолог о своей жизни (10 Февраля 2021)
Опубликовано: 10 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Большая премьера на Соловьёв LIVE !
Яков Кедми: пронзительный и откровенный рассказ-монолог.
Как познакомился с Владимиром Соловьевым?
Что раздражает?
Других гостей передачи перебивают, но Кедми - никогда. Почему?
На улице узнают?
О самом трудном моменте в жизни.
Какой совет можете дать людям, переживших удар судьбы?
Самый счастливый момент в жизни.
Самое любимое занятие.
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