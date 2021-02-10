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Большая премьера на Соловьёв LIVE !

Яков Кедми: пронзительный и откровенный рассказ-монолог.

Как познакомился с Владимиром Соловьевым?

Что раздражает?

Других гостей передачи перебивают, но Кедми - никогда. Почему?

На улице узнают?

О самом трудном моменте в жизни.

Какой совет можете дать людям, переживших удар судьбы?

Самый счастливый момент в жизни.

Самое любимое занятие.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Яков Кедми: пронзительный и откровенный монолог о своей жизни (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.