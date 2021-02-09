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Открытый эфир. Киевский след в России и «новогодний подарок» Украине от США 09.02.2021

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Открытый эфир 09.02.2021. Киевский след в России и «новогодний подарок» Украине от США
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Открытый эфир - Киевский след в России и «новогодний подарок» Украине от США (9 Февраля 2021)

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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Киевский след. Какое отношение к незаконным митингам в России имеют агенты украинских спецслужб? Кто лепил и распространял фейки о якобы убитых полицией протестующих?

 

- Клеветникам России. Почему блогер Алексей Навальный в суде не только не извинился перед 94-летним Игнатом Артеменко, а пуще прежнего стал оскорблять ветерана? В чем он обвинил телеканал RT?

 

- Спецрейс США-Украина. Поступил новый инсайд от загадочного автора засекреченного телеграм-канала «Джокер ДНР». Его информаторы сообщили - в новогоднюю ночь в киевском аэропорту Борисполь приземлился американский борт с огромным количеством наличных долларов и оборудования спецсвязи.

 

- «Рыжая с камерой». Военкор агентства News Front Катерина Катина представит свою книгу - о войне в Донбассе. Это новейшая история без прикрас и вымысла, написанная от первого лица.

 

- Откровения перебежчика. Перешедшему на сторону ДНР украинскому танкисту показали, как живут люди под обстрелами ВСУ. Зачем Анатолий Тараненко стал контрактником?

 

- Сокрушительный разгром за 4 дня. В Польше прошли, как их назвали сами организаторы, супер-секретные военные учения под названием “Зима 2021”.

 

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