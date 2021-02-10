О трудоустройстве журналистов каналов Медведчука

о своем телеканале

о закрытии каналов Медведчука

«Порошенко и Медведчук 50 на 50 руководили «112 каналом»

что ждет журналистов каналов Медведчука

о Пальчевском

о своем интервью с Виторганом

«Весь путь СССР, особенно до 1953 года, был усеян трупами»

о смерти Михаила Суркиса

о реванше Порошенко и о Марине Порошенко в Киевсовете

игра «Угадай героев интервью Гордона»

о звездной болезни

блогерство или образование?

о Вячеславе Чорновиле

о своем интервью с Санаевой

о вакцинации

о реакции россиян на фильм о дворце Путина

о пикете националистов возле телеканала «НАШ».

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Что ждет каналы Медведчука, смерть Суркиса, суд с Пальчевским, атака на "НАШ" (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.