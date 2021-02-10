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Дмитрий Гордон. Что ждет каналы Медведчука, смерть Суркиса, суд с Пальчевским, атака на "НАШ" 10.02.2021

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Дмитрий Гордон 10.02.2021. Что ждет каналы Медведчука, смерть Суркиса, суд с Пальчевским, атака на "НАШ"
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Дмитрий Гордон - Что ждет каналы Медведчука, смерть Суркиса, суд с Пальчевским, атака на "НАШ" (10 Февраля 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

О трудоустройстве журналистов каналов Медведчука
о своем телеканале
о закрытии каналов Медведчука
«Порошенко и Медведчук 50 на 50 руководили «112 каналом»
что ждет журналистов каналов Медведчука
о Пальчевском
о своем интервью с Виторганом
«Весь путь СССР, особенно до 1953 года, был усеян трупами»
о смерти Михаила Суркиса
о реванше Порошенко и о Марине Порошенко в Киевсовете
игра «Угадай героев интервью Гордона»
о звездной болезни
блогерство или образование?
о Вячеславе Чорновиле
о своем интервью с Санаевой
о вакцинации
о реакции россиян на фильм о дворце Путина
о пикете националистов возле телеканала «НАШ».

 

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