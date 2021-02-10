Самоназванный глава МИД при Навальном Леонид Волков объявлен в международный розыск за то, что вовлекал детей в незаконные митинги. Речь идет фактически, как это принято теперь называть, о политической педофилии. Однако Волков не сильно переживает, а продолжает работать по методичке идеолога оранжевых революций Шарпа.

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