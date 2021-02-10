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60 минут 10.02.2021

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60 минут по горячим следам 10.02.2021
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60 минут по горячим следам (10 Февраля 2021)

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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Самоназванный глава МИД при Навальном Леонид Волков объявлен в международный розыск за то, что вовлекал детей в незаконные митинги. Речь идет фактически, как это принято теперь называть, о политической педофилии. Однако Волков не сильно переживает, а продолжает работать по методичке идеолога оранжевых революций Шарпа.

 

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