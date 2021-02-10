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Политическая Россия. ФБК хотел скрыть встречу с послами США и ЕС. Но Политрашу не проведешь 10.02.2021

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Политическая Россия 10.02.2021. ФБК хотел скрыть встречу с послами США и ЕС. Но Политрашу не проведешь
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Политическая Россия - ФБК хотел скрыть встречу с послами США и ЕС. Но Политрашу не проведешь (10 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Сегодня Леонид Волков активно оправдывается в Твиттере, объясняя свою конференцию с послами ЕС, Британии и США. Про другие подобные мероприятия с участием западных дипломатов говорит открыто, как и про согласование санкционных списков с Брюсселем и Вашингтоном.

 

А вот про посиделки, организованные польскими властями, Волков и ко предпочли молчать. Но Политическая Россия прервала это молчание.

 

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