Лавочка прикрыта: креаклы больше не смогут разрушать государство за его же деньги. Сергей Михеев

"Жёсткий" Боррель поплыл при первом же разговоре с Лавровым. Сергей Михеев

Сегодня Леонид Волков активно оправдывается в Твиттере, объясняя свою конференцию с послами ЕС, Британии и США. Про другие подобные мероприятия с участием западных дипломатов говорит открыто, как и про согласование санкционных списков с Брюсселем и Вашингтоном.

А вот про посиделки, организованные польскими властями, Волков и ко предпочли молчать. Но Политическая Россия прервала это молчание.

Смотрите онлайн Политическая Россия ФБК хотел скрыть встречу с послами США и ЕС. Но Политрашу не проведешь (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.