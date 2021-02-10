Куликов: "Доктрина "Русский Донбасс" – очень важный документ. Мы много говорим об идеологии, я могу сказать, что у Донбасса есть идеология, она принята на 47 страницах, и это идеологический конституционный акт. Кстати, многим нашим в России нужно это прочесть, потому что это всё близко, понятно и тождественно тем идеологическим постулатам, которые мы всё время обсуждаем. Когда ты это читаешь, ты понимаешь, что мы действительно один народ, мы действительно одна цивилизация".

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