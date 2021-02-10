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Соловьёв LIVE. Донбасс готов к бою! Пока Украина обстреливает, ДНР и ЛНР готовятся к воссоединению с Россией 10.02.2021

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Соловьёв LIVE 10.02.2021. Донбасс готов к бою! Пока Украина обстреливает, ДНР и ЛНР готовятся к воссоединению с Россией
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Соловьёв LIVE - Донбасс готов к бою! Пока Украина обстреливает, ДНР и ЛНР готовятся к воссоединению с Россией (10 Февраля 2021)

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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Куликов: "Доктрина "Русский Донбасс" – очень важный документ. Мы много говорим об идеологии, я могу сказать, что у Донбасса есть идеология, она принята на 47 страницах, и это идеологический конституционный акт. Кстати, многим нашим в России нужно это прочесть, потому что это всё близко, понятно и тождественно тем идеологическим постулатам, которые мы всё время обсуждаем. Когда ты это читаешь, ты понимаешь, что мы действительно один народ, мы действительно одна цивилизация".

 

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Комментариев: 2
Буран
10 Февраля 2021, 20:00
Та не готов Донбасс к бою ... бой будет смешаный скомканый вокруг городов и поселков ... сражаться люди будут героически .... Вы московские либералы будете готовы сровнять Вашингтон и Нью Йорк с землей , после того как В 52 сровняют с землей Донецк и Луганск ? ..... А я думаю что нет ... АЛЛЕ господин Путин ? .....
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Аля
10 Февраля 2021, 21:50
Жалко людей Донбасса.
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