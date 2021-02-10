Навальный в суде и высылка дипломатов, Фёдоров и ЕдРо

Какие проблемы у современных российских фермеров? Разобраться в этом вопросе нам поможет эко-фермер и многодетный отец Алексей Якушев, который выпустил подсолнечное масло «Новичок» и стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски».

Алексей Якушев воспользовался беспрецедентной «рекламной кампанией», которую развернул Запад против России и его экологически чистое подсолнечное масло с актуальным и даже модным названием появилось в некоторых российских магазинах.

Что такое современный российский фермер?

Какие главные проблемы у сегодняшнего сельхозпроизводителя?

Как многодетные семьи борются за свои права в Ульяновской области и как их опыт может быть перенят в других регионах?

А ещё вы узнаете, когда в магазинах появится маргарин «Навальный» со слоганом «Как настоящий!» и политически-быстрорастворимая каша «Гость германского канцлера».

Смотрите онлайн Николай Стариков «Новичок», маргарин «Навальный» и проблемы российских фермеров (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.