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Николай Стариков. «Новичок», маргарин «Навальный» и проблемы российских фермеров 10.02.2021

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Николай Стариков 10.02.2021. «Новичок», маргарин «Навальный» и проблемы российских фермеров
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Николай Стариков - «Новичок», маргарин «Навальный» и проблемы российских фермеров (10 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Какие проблемы у современных российских фермеров? Разобраться в этом вопросе нам поможет эко-фермер и многодетный отец Алексей Якушев, который выпустил подсолнечное масло «Новичок» и стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски».

 

Алексей Якушев воспользовался беспрецедентной «рекламной кампанией», которую развернул Запад против России и его экологически чистое подсолнечное масло с актуальным и даже модным названием появилось в некоторых российских магазинах.

 

Что такое современный российский фермер? 
Какие главные проблемы у сегодняшнего сельхозпроизводителя? 
Как многодетные семьи борются за свои права в Ульяновской области и как их опыт может быть перенят в других регионах?

 

А ещё вы узнаете, когда в магазинах появится маргарин «Навальный» со слоганом «Как настоящий!» и политически-быстрорастворимая каша «Гость германского канцлера».

 

Смотрите онлайн Николай Стариков «Новичок», маргарин «Навальный» и проблемы российских фермеров (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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