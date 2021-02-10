Михеев. Итоги. Пусть Илон Маск просверлит себе дырку в башке и вживит чип. А мы посмотрим 09.02.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» напомнил властям, что Запад целенаправленно ведет поиск уязвимых мест в информационной инфраструктуре России для дестабилизации ситуации. И надо быть готовыми к тому, что завтра могут отключить интернет.

Смотрите онлайн Михеев. Итоги Завтра отключат интернет: Политолог раскрыл «слабое звено» Кремля (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.