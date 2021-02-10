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Михеев. Итоги. Завтра отключат интернет: Политолог раскрыл «слабое звено» Кремля 10.02.2021

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Михеев. Итоги 10.02.2021. Завтра отключат интернет: Политолог раскрыл «слабое звено» Кремля
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Михеев. Итоги - Завтра отключат интернет: Политолог раскрыл «слабое звено» Кремля (10 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» напомнил властям, что Запад целенаправленно ведет поиск уязвимых мест в информационной инфраструктуре России для дестабилизации ситуации. И надо быть готовыми к тому, что завтра могут отключить интернет.

 

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Комментариев: 2
Совсем
10 Февраля 2021, 18:26
дед Михей рехнулся - воспевает неграмотное население в лаптях.
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Буран
Совсем
10 Февраля 2021 в 19:03
А в чем грамотность малолетнего дебила ? ... это наверно грамотно пальцем тыкать в смартфон и грамотно выполнять то что дебилу из смартфона говорят ? ....
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