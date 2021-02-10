Михеев. Итоги - Завтра отключат интернет: Политолог раскрыл «слабое звено» Кремля (10 Февраля 2021)
Опубликовано: 10 Февраля 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» напомнил властям, что Запад целенаправленно ведет поиск уязвимых мест в информационной инфраструктуре России для дестабилизации ситуации. И надо быть готовыми к тому, что завтра могут отключить интернет.
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