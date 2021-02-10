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Пашаев предлагал купить свидетелей, так заявил Михаил Ефремов на допросе. Он сделал всё, чтобы не только уничтожить репутацию актёра, но и втащить его в повторный процесс. Пашаев – правда адвокат?

«Конченный подонок!» Именно так отреагировал бывший адвокат Эльман Пашаев на заявление осужденного Михаила Ефремова. Последнего сегодня допросили в качестве свидетеля по новому уголовному делу.



По словам актёра-алкоголика, юрист уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели артиста за рулём внедорожника. Пашаев заявил, что Ефремов наговаривает себе на новый срок.

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