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Соловьёв LIVE. Откуда всплыло это чудовище? И кто его крышует. Соловьев в гневе раскритиковал Пашаева и Ефремова 10.02.2021

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Соловьёв LIVE 10.02.2021. Откуда всплыло это чудовище? И кто его крышует. Соловьев в гневе раскритиковал Пашаева и Ефремова
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Соловьёв LIVE - Откуда всплыло это чудовище? И кто его крышует. Соловьев в гневе раскритиковал Пашаева и Ефремова (10 Февраля 2021)

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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Пашаев предлагал купить свидетелей, так заявил Михаил Ефремов на допросе. Он сделал всё, чтобы не только уничтожить репутацию актёра, но и втащить его в повторный процесс. Пашаев – правда адвокат?

 

«Конченный подонок!» Именно так отреагировал бывший адвокат Эльман Пашаев на заявление осужденного Михаила Ефремова. Последнего сегодня допросили в качестве свидетеля по новому уголовному делу. 


По словам актёра-алкоголика, юрист уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели артиста за рулём внедорожника. Пашаев заявил, что Ефремов наговаривает себе на новый срок.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Откуда всплыло это чудовище? И кто его крышует. Соловьев в гневе раскритиковал Пашаева и Ефремова (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Буран
10 Февраля 2021, 20:19
Эрдоган поступил бы намного проще ... обоих в одну яму ... и пусть там выясняют свои отношения , не отнимая время у судей ... хотя ....
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