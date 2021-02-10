Место встречи - Работа над ошибками (10 Февраля 2021)
Опубликовано: 10 Февраля 2021
Ведущие: Андрей Норкин
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Как главу европейской дипломатии измордовали за переговоры с Сергеем Лавровым? Куда натовцы перенацелили соратников Алексея Навального? И кто теперь готовится занять место лидера протестов?
А также — кто хочет вернуть Железного Феликса на Лубянку? Как символы и герои прошлого обретают новую жизнь? И не придется ли потом избавляться от восстановленного?
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