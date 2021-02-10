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Место встречи. Работа над ошибками 10.02.2021

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Место встречи 10.02.2021. Работа над ошибками
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Место встречи - Работа над ошибками (10 Февраля 2021)

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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как главу европейской дипломатии измордовали за переговоры с Сергеем Лавровым? Куда натовцы перенацелили соратников Алексея Навального? И кто теперь готовится занять место лидера протестов?

А также — кто хочет вернуть Железного Феликса на Лубянку? Как символы и герои прошлого обретают новую жизнь? И не придется ли потом избавляться от восстановленного?

 

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Комментариев: 3
Вячеслав
10 Февраля 2021, 23:38
Поставили памятник — назрела проблема переоценки и раскола общности.
Свергли памятник — проблема переоценки явилась снова, а следом, с гиканьем и улюлюканьем, прискакал раскол общности.
После тяжких раздумий решили — нет памятников, нет проблем!
Но не тут то было, — снова явилась проблема переоценки, ну и куда ж теперь без раскола общности.

Вывод: проблем много там, особенно несущественных, где отсутствует зрелость.
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Галина
11 Февраля 2021, 08:30
То, что предложил Трушкин - это самый короткий и эффективный путь к гражданской войне, как только вообще в голову образованному человеку такое могло прийти: создать условия, чтобы в одном месте одни публично плюют на святыни других, а другие, возлагают цветы к ненавидимому другими, да на этом же месте и переубивают друг друга.
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галина
11 Февраля 2021, 10:56
Чудо солнечного круга мы не можит друг без друга,Европе нужна Россия чтобы шлепать и наказывать,винить во всех грехах и поучать поучать, поучайте лучше ваших поучат,,,Россия сама справиться,,,Европа имела колонии расизм нацизм концлагеря войны,а теперь учит демократии,,почему????
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