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Вячеслав Поставили памятник — назрела проблема переоценки и раскола общности.

Свергли памятник — проблема переоценки явилась снова, а следом, с гиканьем и улюлюканьем, прискакал раскол общности.

После тяжких раздумий решили — нет памятников, нет проблем!

Но не тут то было, — снова явилась проблема переоценки, ну и куда ж теперь без раскола общности.



Вывод: проблем много там, особенно несущественных, где отсутствует зрелость. Ответить Комментировать Голосуйте: 2 0

Галина То, что предложил Трушкин - это самый короткий и эффективный путь к гражданской войне, как только вообще в голову образованному человеку такое могло прийти: создать условия, чтобы в одном месте одни публично плюют на святыни других, а другие, возлагают цветы к ненавидимому другими, да на этом же месте и переубивают друг друга. Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0