60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых" (10 Февраля 2021)
Опубликовано: 10 Февраля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Запад хочет сделать тему Навального главной в диалоге с Россией 08.02.2021
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В Бундестаге проходит обсуждение антироссийских санкций. Представители партии "Зеленых" при этом цитируют Навального из зала суда, выражают озабоченность и рассуждают относительно "Северного потока-2", предполагая его запрет.
Между тем соратника Навального, Волкова, снова вызвали на ковер, на этот раз в Европарламент, и потребовали отчет о подготовке к проведению незаконного митинга в грядущее воскресенье. В то же время жена Навального, отбывающего наказание в России, покинула Москву и улетела в Германию.
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