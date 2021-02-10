Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых" 10.02.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
60 минут по горячим следам 10.02.2021. Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых"
12.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 08.02.2021
Еще

60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых" (10 Февраля 2021)

1 035 просмотров
12
3
Поделиться
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

В Бундестаге проходит обсуждение антироссийских санкций. Представители партии "Зеленых" при этом цитируют Навального из зала суда, выражают озабоченность и рассуждают относительно "Северного потока-2", предполагая его запрет.

 

Между тем соратника Навального, Волкова, снова вызвали на ковер, на этот раз в Европарламент, и потребовали отчет о подготовке к проведению незаконного митинга в грядущее воскресенье. В то же время жена Навального, отбывающего наказание в России, покинула Москву и улетела в Германию.

 

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых" (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 4
Лариса Куперман
10 Февраля 2021, 21:47
Позовешь Гордейку - береги его! Он ведь с красным знаменем цвета одного. Лопнет - студию дрожжевым сартирным содержимым "made in USA" уделает.
Ответить
Голосуйте:
-
0
пессимист
Лариса Куперман
11 Февраля 2021 в 02:22
Ну,вам из америки виднее,в кого конкретно сАртирное содержимое вливают...хотелось бы больше имен услышать,чтобы подальше от вероятного конфуза с содержимым,как в известной сцене Шестого элемента
Ответить
Голосуйте:
-
0
Буран
11 Февраля 2021, 07:31
Наиболее запомнились " колхозный мачо " барабанщик по Украине к нему приклеилось прозвище " бородавчатый жаб " , Ковтун - истерически визжащий , и бородатый супернаглый негодяй постоянно вертевший четки .... да , было время ....
Ответить
Голосуйте:
-
0
пессимист
11 Февраля 2021, 15:24
Ну,с этим клоунским списком более или менее понятно в известных лицах,засветившиеся в медиа пространстве,даже к некоторым и фамилии употреблять не столь важно...а вот, миллионы несчастных бесфамильных на сегодняшний день,из которых за 30 лет выпили почти всю кровь через ОНЫХ,это куда более проникновенно для искреннего сочувствия по-человечески...
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу