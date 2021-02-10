В Бундестаге проходит обсуждение антироссийских санкций. Представители партии "Зеленых" при этом цитируют Навального из зала суда, выражают озабоченность и рассуждают относительно "Северного потока-2", предполагая его запрет.

Между тем соратника Навального, Волкова, снова вызвали на ковер, на этот раз в Европарламент, и потребовали отчет о подготовке к проведению незаконного митинга в грядущее воскресенье. В то же время жена Навального, отбывающего наказание в России, покинула Москву и улетела в Германию.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых" (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.