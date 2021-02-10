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Недавно главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян призвала пенсионеров радоваться, что девяностые закончились. Мол, да, вы получаете мизерные пенсии, но еще немного, и вам их повысят, а вот в девяностые вообще не платили! Удивительно, конечно, слышать подобное в 2021 году.

В новом видео сравниваем пенсии в России и странах Восточной Европы и объясняем, почему Путину не хватило 20 лет для развития страны.

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