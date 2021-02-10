ФБК хотел скрыть встречу с послами США и ЕС. Но Политрашу не проведешь

В песне Явлинского тот же припев. Сергей Михеев

Россия имеет право подавать заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС. Такое решение приняло Европейское агентство по лекарственным средствам – брюссельский наднациональный регулятор в медицинской сфере. Учитывая дефицит вакцин, который испытывают «нормальные-то страны», нетрудно предсказать, что спрос на продукцию отечественного биотеха будет огромный.

Смотрите онлайн Политическая Россия Лекарственный регулятор ЕС одобрил регистрацию Спутника V (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.