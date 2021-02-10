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Политическая Россия. Лекарственный регулятор ЕС одобрил регистрацию Спутника V 10.02.2021

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Политическая Россия 10.02.2021. Лекарственный регулятор ЕС одобрил регистрацию Спутника V
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Политическая Россия - Лекарственный регулятор ЕС одобрил регистрацию Спутника V (10 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Россия имеет право подавать заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС. Такое решение приняло Европейское агентство по лекарственным средствам – брюссельский наднациональный регулятор в медицинской сфере. Учитывая дефицит вакцин, который испытывают «нормальные-то страны», нетрудно предсказать, что спрос на продукцию отечественного биотеха будет огромный.

 

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