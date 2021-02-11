В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— визит Жозепа Борреля в Москву и новые санкции ЕС;

— итоги расследования Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса в Ухане.

От лютых морозов к мощному трехдневному снегопаду, очередная погодная аномалия в европейской части страны. К России приближается коронавирус-мутант, неуязвимый для западных вакцин, справятся ли наши?

Ребенка-безбилетника больше нельзя будет высадить из транспорта на мороз, проект закона в Госдуме уже принят. Россия скоро выпустит вакцину в виде капель в нос, испытания начнутся уже в апреле. В Европе призывают отомстить России за унижение Жозепа Борреля, к чему готовиться?

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