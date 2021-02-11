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Время покажет (10 Февраля 2021)

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Время покажет
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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

 

—  визит Жозепа Борреля в Москву и новые санкции ЕС;

— итоги расследования Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса в Ухане.

 

От лютых морозов к мощному трехдневному снегопаду, очередная погодная аномалия в европейской части страны. К России приближается коронавирус-мутант, неуязвимый для западных вакцин, справятся ли наши?

 

Ребенка-безбилетника больше нельзя будет высадить из транспорта на мороз, проект закона в Госдуме уже принят. Россия скоро выпустит вакцину в виде капель в нос, испытания начнутся уже в апреле. В Европе призывают отомстить России за унижение Жозепа Борреля, к чему готовиться?

 

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Комментариев: 3
Николай
11 Февраля 2021, 12:04
Какой идиот приглашает эту ведьму янину на эфир? Год не было этой гадины и на те, приперлась вражина...
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манюня
11 Февраля 2021, 13:09
на 1 канале в шоу приглашают одних фашистов
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Буран
11 Февраля 2021, 21:01
Ну они так думают - если не будут приглашать негодяев , то и смотреть их никто не будет ....
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