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Царьград. Главное. Сбер под внешним управлением: кто «крышует» иностранных топ-менеджеров Грефа 10.02.2021

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Царьград. Главное 10.02.2021. Сбер под внешним управлением: кто «крышует» иностранных топ-менеджеров Грефа
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Царьград. Главное - Сбер под внешним управлением: кто «крышует» иностранных топ-менеджеров Грефа (10 Февраля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В Госдуме вновь был поставлен вопрос об иностранных топ-менеджерах Сбера, которые входят в верхушку управления крупнейшим банком России. Депутаты обеспокоены тем, что граждане иностранных государств фактически имеют доступ к уникальной конфиденциальной информации.

 

Однако нынешний министр экономического развития России Максим Решетников в этом не видит никаких проблем. Дескать, всё под контролем.

 

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