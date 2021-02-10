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Царьград. Главное. Где деньги, Зин? Министры Силуанов и Решетников опозорились на всю Россию 09.02.2021

В Госдуме вновь был поставлен вопрос об иностранных топ-менеджерах Сбера, которые входят в верхушку управления крупнейшим банком России. Депутаты обеспокоены тем, что граждане иностранных государств фактически имеют доступ к уникальной конфиденциальной информации.

Однако нынешний министр экономического развития России Максим Решетников в этом не видит никаких проблем. Дескать, всё под контролем.

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