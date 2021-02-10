Комментариев: 34

Аля Эта европейка - ни рыба ни мясо. Ответить Комментировать Голосуйте: 6 1

Олег ➤ Аля Да, одно сало. Зато говорящее. Ответить Комментировать Голосуйте: 2 0

пессимист ➤ Аля Таки украинские вегетарианцы совсем недавно доказали научным путем,сало - это растение! Ответить Комментировать Голосуйте: 2 0

valdia kuznecov pravilno Alja ni riba ni mjaso s nej za odin stol ne sjadut Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

Екатерина А что, если Соловьев хочет гендерно разнообразить передачу, он не может найти женщину поумнее, чем эта голосящая кивинка? Ответить Комментировать Голосуйте: 2 0

Лариса Куперман А я ни разу не слышала, чтобы Росси объявила Европу врагом. Зато Европейские лидеры, поставленные в Европе Америкой, постоянно объявляют Россию врагом за то, что никак не ложится ни под Америку, ни под Европу, как это сделали бандерштат, трибалты или другие лимитрофы. Так о чем вы, мадам с визгливым голосом? Ответить Комментировать Голосуйте: 7 0

Васил Альо! Професор смотрит в миръ какая Болгария не существовала по време Кирила и Методия ... читат умееш??? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_I Етот цар был цар на НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ Болгария ... так ли ??? К сведению Вам ПРОФФЕССОР етот цар тоже не существовал ??? https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD Кирил умер 14 февруари 869 година Методий умер 19 април 885 година. Почему НИКТО нет смелости говорит что НИ ОДИН болгарский солдат не был послан против СССР ... ааа да ето не выгодно для пропаганды. Почему НИКТО не говорит что цар Борис третий был на посещение в Берлин по приглашение Хитлера СКАЗАЛ ЧТО НИ ОДИН СОЛДАТ НЕ ПОЕДЕТ ПРОТИВ Россия не СССР а Россия потому что в сердце народа освобождение от турки в памят народа ... Россия освободила ! Сказал НЕТ цар Борис уехал с самолет ... пришел в София и .... умер !!! Случайно ... болгарско правителство обвинили немци что они отравили его ... Бекерле (посол Германии в София) отбивался ... чего говорит ... она Болгария не существует ... Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

Андрей Владимирович ➤ Васил Васил, учи русский язык. Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

Васил Етот цар НЕ ДАЛ ни один солдат пойти против русских !!!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_III

Интересно в русская версия его биографии в википедия НЕ написано как он умер ... ах да Болгария какая та там ... Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

morsikoff Как вы залюбили уже своим нытьем про идеологию.3 года уже слышу что что-то надо,а что-никто не может объяснить,стыдно Соловьеву прямо скозать чего он хочет конкретно?

3 года собираются в студии,закатывают глаза,вздымают руки к небесам и ноют что России нужна идеология!

Какая именно нужна России идеология?!-три годя я их спрашиваю...

Никто,блин,не знает или стесняется вслух предложить,но собираются и продолжают ныть.



Народ России и Путин вам четко сказали,что не нужна России никакая идеология,идите вы в задницу со своими коммунизмами,либерализмами,капитализмами и прочими "измами".

Любовь к России-вот вам и вся идеология,патриотизм,если уж так вам хочется "измов",можете это называть. Ответить Комментировать Голосуйте: 2 3

реалист ➤ morsikoff Клятва каждого гражданина в письменном виде перед государством,за нарушение - поражение в правах вплоть до лишения гражданства с принудительной депортацией! Ответить Комментировать Голосуйте: 2 0

Васил Предполагаю что так говорится на передачах и о другие страны ... через плечо "ети такие ... а ети ууу ужасные" а потом ПОЧЕМУ О НАС ДУМАЮТ ПЛОХО ??? А що Вы не говорите плохо ... Болгария стала страна НАТО ... аха Вы та бросили все ... Румъния, Венгрия, Болгария пришли из НАТО и заели Ваше место .. не Вы ли говорите ... свято место пусто не бывает ... Горбачов сделал все а Болгария видите ли Вы ... она та виновата ... ай ай ай Ответить Комментировать Голосуйте: 1 2

Васил Я не понимаю, что Вы сделали с люди в Литва, Латвия и Естония такое ... что ети люди готови мит посуду в европе .... ТОЛКО НЕ ИМЕТ с Вас абсолютно никакое дело .... может быт Вы силно их любили ... ауу да как називается ... они не держави ... они лимитрофи .... гнусно какое то ... Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

Буран ➤ Васил Васил ... болгар даже посуду мыть .... нормальный чел не допустит ... болгарин обязательно плюнет в чистую тарелку ... проверено временем ... был в Болгарии и знаю о чем говорю ... Ответить Комментировать Голосуйте: 2 3

morsikoff Не нужно бросаться в крайности и ставить себя в рамки коммунизма или капитализма.Нужно брать и оттуда и оттуда только то,что сейчас может принести благо государству сегодня.Без всяких этих идеологических бзиков и шор.

Тем более если вы предлагаете идеологию вписать в Конституцию...вы вообще в своем уме все?!Это даст право одним принуждать других,вам мало гражданских войн в прошлом веке?Вам ли не знать как строился коммунизм и какой кровью гражданской войны он строился?Вы куда со своей идеологией Россию толкаете?!Вам снова нужны реки крови граждан России?!



На Китай посмотрите,у них и коммунизм и капитализм в одном флаконе сейчас.



А идеология и национальная идея у России уже есть,которые не нужно прописывать в Конституции и навязывать всем гражданам.Эту идеологию нужно просто воспитывать с детского садика. Ответить Комментировать Голосуйте: 1 1

реалист ➤ morsikoff С клятвой на верность,взаимными обязательствами и конкретные пункты нарушения с конкретными вытекающими последствиями до поражения в правах и лишения гражданства с принудительной депортацией! Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

morsikoff Вот с Прилепиным соглашусь в плане того,что идеологию нельзя выбрать как перчатки в магазине.Еще добавлю,что идеологию нельзя навязать силой,как,в какой-то части,было с коммунизмом.Кстати,коммунизм вроде как из Квропы к нам принесли.

Идеологию нужно воспитывать,как я говорил,с детского сада.Любовь к Родине и своим согражданам,вот наша идеология,которая у нас была и в 1812 и в 1941.

"Мы русские-какой восторг!",-говорил нам великий русский полководец.

"Там русский дух,там Русью пахнет!",-говорил нам великий русский поэт.

Русский-это не цвет кожи,не разрез глаз,не состав крови и не размер черепа.Русский-это состояние души,осознанный цивилизационный выбор человека,если хотите.

Любовь к России-вот наша идеология.

Могу и национальную идею предложить. Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

реалист ➤ morsikoff Нет конструктивной альтернативы,кроме Иисуса Христа,Который есть Путь и Истина,Который был, есть и грядет,как Царь царей, Верный Сын Божий - Сын Человеческий! Ответить Комментировать Голосуйте: 2 1

morsikoff Вот и от Рудольфовича услышал разумные вещи.Правильно,не нужно точных формулировок,не нужен никому коммунизм по инструкции или капитализм по инструкции,не нужна прописанная идеология в Конституции-как инструкция и как рамки,шоры и оковы.

Нужно действовать интуитивно в сегодняшнем меняющемся мире с опорой на суверенитет и силу государства.И ни в коем случае не принимать их самоубийственную западную идеологию,которую они нам пытаются навязать.

У России свой цивилизационный путь.

Рудольфович,и прекратите вы про эту идеологию вспоминать чуть ли не каждую передачу.Внимательней слушайте Путина.Например его послание от 1 декабря 2016 года,где он объясняет разворот России на Восток. Ответить Комментировать Голосуйте: 0 1

реалист ➤ morsikoff ...праведника и беззаконника - это не одно и то же по существу бытия! Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

Семён Бархударов Визгливая дамочка является украшенем каждой передачи Соловьева. Кажется она где-то преподает. И это странно! Как она это может делать, если негодяй Соловьёв своими негодяйскими вопрсами гоняет её озвученные мысли как зайца по тундре. Связи между между ними нет, но каждая мысль это сублимация гениальности, которой пытваются сразу возразить. Это вызывает её праведный гнев похожий на дотсую обиду. В итоге, что хотела сказать непонятно, но смотреть прикольно. Ответить Комментировать Голосуйте: 1 2

morsikoff Вот последний оратор в этой части сказал ключевую вещь:что может нас всех объединить,на чем мы можем строить великую и процветающую Россию для блага всех её граждан?

Какая идея в России может объединить русского,якута,чеченца,грузина,беларуса и украинца?

Какая идея в России может объединить либерала,коммуниста,демократа и социалиста?

Какая идея в России может объединить православного,мусульманина,иудея и католика?

Вот вставьте в Конституцию идею и начните её навязывать всем этим людям.По этому я и говорю,что для России это опасно.

А объединяющая идея есть-любовь к России,патриотизм.И не навязанный патриотизм,а воспитанный с семьи,детского сада,школы,ВУЗа,Армии,ТВ и СМИ вообще. Ответить Комментировать Голосуйте: 3 3

реалист ➤ morsikoff Один будет любить и созидать,а другой разворовывать и осквернять! И как жить патриоту праведнику вместе с вором и негодяем,который привычно использует общественное в корыстных мародерных интересах,не принося часть меда в общий улей?? Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

Михаил Каждое слова депутата от Ирландии-правда. Ответить Комментировать Голосуйте: 2 0

mona 24456 машка штейнман ещё более ДУРА, чем я могла бы себе представить. Просто фантастика. К стати она почти избавилась от мерзопакостной "улыбочки", как у надеждина. Но это не спасло её "моз". Ответить Комментировать Голосуйте: 2 0

Буран Тут явно не хватает яростно визжащего Ковтуна ... пропаза зрелищность , интрига , юмор .... шоу стало походить на одну сплошную рекламу KFC ....... Ответить Комментировать Голосуйте: 0 3

Буран На нас - Россию замахнулись топором уже не первый раз . В первый раз отрубили Прибалтику , во второй Грузию , в третий Украину ..... теперь явно метят в голову .... АЛЛЕ голова дебильная московская !!! Когда ты уже очнешся Ответить Комментировать Голосуйте: 0 2

реалист ➤ Буран В первый раз объявили сепаратистский антикоммунистический суверенитет,а затем плохиши и нувориши в столице СССР глумительно спустили красный флаг Победы советских людей над германским нацизмом! Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

Семён Бархударов Громозека! Вам надо на шоу Маска. Там всё, что Вы хотите! И главное! Продолжайте смотреть рекламу KFC! Ответить Комментировать Голосуйте: 0 1

Буран ➤ Семён Бархударов Первый раз слышу про шоу Маска , Илона , Брандона , Пелоси и разных других Псаков ... - у нас есть свое шоу , которое мы смотрим и в которое вы всовываете свой нос ... Ответить Комментировать Голосуйте: 0 1

Zack Какая идея в России Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

Буран ➤ Zack Идея такая ... пусть вы негодяи сдохнете первыми ... если уроды не унимаются , их уничтожают ... Ответить Комментировать Голосуйте: 1 2

Евгений Александрович пенсионер Борьба "цивизованного" Запада с "варварскими" ордами на территории "БАЙДЫ" идёт уже не один век. И чем дальше, тем изощрённее. Задача, убедить местную элиту в том, что она живёт "во тьме", и чтобы достичь благоденствия, должна немедленно перейти на сторону "царства света". А доказательством должно быть снятие любого контроля за "свободой обогащения и перемещения полученного". И, чем беднее народ, тем больше добычи у "цивилизованных стервятников". А гарантии, что "нажитое непосильным трудом" (под предлогом что "надо разобраться с законностью источника доходов, а вор должен сидеть в тюрьме") не будет конфисковано, нет.

Сколько ещё золото Германии, или России отправленное Николай II, будет "храниться" в США? Почему, давно покинувшие Россию "эффективные менеджеры", вдруг бросают так "любимый" ими англиский футбол и улетают на "землю обетованную"? И т.п.

"Варвары", решившие что их приняли как "своих", не понимают что они являются для "светлейших"не более чем, "жертвенными баранами", которых можно легко пустить на "мясо". Для них, сейчас, важнее заткнуть глотку расплодившимся "разноцветным" дармоедам, за 30 лет привыкшим к "халяве". А вирусу "алчности" только можно противопоставить - прививку "социальной справедливости". Ведь легко посчитать, что если чиновникам

получающим по 5 миллионов в месяц, платить лишь половину, то за счёт этого можно будет повысить пенсии в 1,5 раза. Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0