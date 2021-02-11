Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Русский Донбасс. Европейская Украина. Что дальше? Поле Куликова 10.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 10.02.2021. Русский Донбасс. Европейская Украина. Что дальше? Поле Куликова
12.02.2021 12.02.2021 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 10.02.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Русский Донбасс. Европейская Украина. Что дальше? Поле Куликова (10 Февраля 2021)

793 просмотров
54
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 10 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.

Как сражается Донбасс, чего ждут люди Донбасса. Русский Донбасс - что это значит? Что будет с Украиной?

Об этом поговорим с нашими экспертами.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Русский Донбасс. Европейская Украина. Что дальше? Поле Куликова (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Произошёл переворот
11 Февраля 2021, 09:06
Саню Захара замочили собственные братки-конкуренты за право разворовывать российскую финансовую помощь. А его заместитель Плотницкий тут же скрылся в неизвестном направлении с млрд рублей.
Ответить
Голосуйте:
-
5
Вера
Произошёл переворот
11 Февраля 2021 в 14:30
Плотницкий никогда не был заместителем Александра Захарченко. Плотницкий был главой ЛНР.
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу