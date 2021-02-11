Соловьёв LIVE - Русский Донбасс. Европейская Украина. Что дальше? Поле Куликова (10 Февраля 2021)
Опубликовано: 10 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Откуда всплыло это чудовище? И кто его крышует. Соловьев в гневе раскритиковал Пашаева и Ефремова
Публичная порка не удалась! Мария Захарова о высылке дипломатов и сорвавшихся планах Евросоюза
Еще
«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.
Как сражается Донбасс, чего ждут люди Донбасса. Русский Донбасс - что это значит? Что будет с Украиной?
Об этом поговорим с нашими экспертами.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Русский Донбасс. Европейская Украина. Что дальше? Поле Куликова (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.