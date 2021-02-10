Вечер с Соловьевым. После этого только кровь, убийство и война! Суверенизация элиты – ключевой момент

В студии "Время покажет" обсуждают заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, который на прошлой неделе нанес визит в Москву, о готовности инициировать расширение санкций против России, пытаются понять, справится ли российская вакцина с новым вирусом-мутантом из Африки и говорят о слушаниях по делу об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу.

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