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Время покажет. Новые санкции от ЕС 10.02.2021

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Видео 10.02.2021. Время покажет. Новые санкции от ЕС
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Видео - Время покажет. Новые санкции от ЕС (10 Февраля 2021)

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Опубликовано: 10 Февраля 2021

В студии "Время покажет" обсуждают заявление главы  внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, который на прошлой неделе нанес визит в Москву, о готовности инициировать расширение санкций против России, пытаются понять, справится ли российская вакцина с новым вирусом-мутантом из Африки и говорят о слушаниях по делу об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу.

 

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