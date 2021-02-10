Политическая Россия - Байден показал план по захвату России: ЛГБТ возьмут Москву и Пекин (10 Февраля 2021)
Опубликовано: 10 Февраля 2021
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Новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, активизирует свои демократизаторские усилия за рубежом и усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая. Таким стал лейтмотив первого выступления нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики. Эту примерно 19-минутную речь глава американской администрации произнес в четверг в Госдепартаменте.
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