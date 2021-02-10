Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Байден показал план по захвату России: ЛГБТ возьмут Москву и Пекин 10.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 10.02.2021. Байден показал план по захвату России: ЛГБТ возьмут Москву и Пекин
12.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 10.02.2021 10.02.2021 10.02.2021 09.02.2021
Еще

Политическая Россия - Байден показал план по захвату России: ЛГБТ возьмут Москву и Пекин (10 Февраля 2021)

47 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 10 Февраля 2021

Новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, активизирует свои демократизаторские усилия за рубежом и усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая. Таким стал лейтмотив первого выступления нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики. Эту примерно 19-минутную речь глава американской администрации произнес в четверг в Госдепартаменте.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Байден показал план по захвату России: ЛГБТ возьмут Москву и Пекин (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу