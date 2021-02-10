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Время в 21:00 10.02.2021

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Время в 21:00 10.02.2021
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Время в 21:00 (10 Февраля 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 10 Февраля 2021

Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин требует разобраться с крючкотворством и играми с цифрами в зарплатах бюджетников; почему метель обещают "черную", если кругом белым-бело; несогласованные акции и вовлечение в них детей обсудили в Госдуме; у российских дипломатов праздник - о тонкостях профессии в репортаже; в английских роддомах никаких "мама" и "папа" в угоду новой политкорректности; проект «Летай со мной» помогает особенным детям.

 

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