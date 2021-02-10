Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин требует разобраться с крючкотворством и играми с цифрами в зарплатах бюджетников; почему метель обещают "черную", если кругом белым-бело; несогласованные акции и вовлечение в них детей обсудили в Госдуме; у российских дипломатов праздник - о тонкостях профессии в репортаже; в английских роддомах никаких "мама" и "папа" в угоду новой политкорректности; проект «Летай со мной» помогает особенным детям.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (10 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.