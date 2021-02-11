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Полный контакт. Навальная улетела в Германию. «Новый этический рейх» 11.02.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 11.02.2021. Навальная улетела в Германию. «Новый этический рейх»
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Навальная улетела в Германию. «Новый этический рейх» (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Навальная улетела в Германию. «Новый этический рейх» (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 9
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Нина
11 Февраля 2021, 08:51
А кто ЭТО??? Что это за морды - артисты? Откуда взялись?
Ну понятно , - лизуны...
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Нина
11 Февраля 2021, 08:59
Это предатели нашей РОДИНЫ.Уехали - пусть языки в ж - пу засунут и сидят тихонечко.
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Нина
11 Февраля 2021, 09:13
Их в РОССИИ никто не смотрел, не слушал - свалили за бугор, думали там на них валом народ валить будет,а тот народ на их бошки безмозглые валит - вот из них дерьмо и прет.
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Виктор
11 Февраля 2021, 10:18
деньги закончились-отрабатывают чтением заказного текста)
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ИГОРЬ
11 Февраля 2021, 11:02
это кто?майданщица?
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ИГОРЬ
11 Февраля 2021, 11:09
дело касается нашей Родины,нашей страны.враг известен-внутренний.какие нафик правила.в укропистане тоже всё начиналось с такого- же.и где сейчас тот президент-в Ростове.давить гнид нужно ,пока не оперились.
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alex
11 Февраля 2021, 12:26
Miasnikov - krasavets, skazal to, chto na ume u vseh poriadocnyh liudei
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Яков
11 Февраля 2021, 20:49
Во, дед! Восторг и полный решпект! 3.34-5-я минута.
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TamSwitch
11 Февраля 2021, 23:51
"Can't buy me love" Образованный дворник-романтик Виталий из Томска 70 уровня жизни взорвал соцсети
https://www.youtube.com/watch?v=GuUr54kKACg
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