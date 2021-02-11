Полный контакт. Кощунство Навального. Секта борцов с памятью народа. Глумление над историей 09.02.2021

Полный контакт. Процесс над Трампом. Санкции ЕС. Ивент от ФБК 10.02.2021

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Навальная улетела в Германию. «Новый этический рейх» (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.