Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Константин Богомолов (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Утро с Сашей Плющевым и Таней Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Игорь Каляпин 05.02.2021
Еще
Владимир Левченко, экономический обозреватель “Эха Москвы”.
Авторубрика. Дмитрий Баринов, автомобильный эксперт, ведущий телеграм и инстаграм каналов Автотелеграм.
Живой гвоздь. Константин Богомолов, режиссер.
Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Константин Богомолов (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.