Открытый эфир. Киевский след в России и «новогодний подарок» Украине от США 09.02.2021

- К наступлению Украины на Донбасс все готово. «Звенящая тишина войны и кровь, вмерзшая в лед».

- «Петля анаконды» в действии. Новый тройственный союз: Украина, Молдова и Грузия. Зачем Вашингтон создает именно такое военное объединение? Как планирует брать в клещи жителей Приднестровья? Какие секретные объекты НАТО уже тайно строятся в Черноморском регионе?

- Почему Берлин наотрез отказывается предоставить Москве результаты анализов скандального блогера? И как мнимое отравление пациента Шарите связано с программами американской разведки по разработке психотропных препаратов и ядов?

- Зачем Америке большая война и при чем здесь крах доллара, предсказанный еще 20 лет назад? Как американские элиты, которых принято называть глубинным государством, придумали систему создания «пустых денег»? Когда этот пузырь, накачиваемый почти 80 лет, лопнет?

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