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Соловьёв LIVE. Николай Злобин: монолог. Эксклюзив 11.02.2021

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Соловьёв LIVE 11.02.2021. Николай Злобин: монолог. Эксклюзив
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Соловьёв LIVE - Николай Злобин: монолог. Эксклюзив (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как познакомился с Владимиром Соловьевым?
Как относитесь к крикам Владимира Соловьева?
Как выбрали профессию? 
Отношение отца к Воскресному вечеру? 
Чем американское ТВ отличается от российского?
Николай Злобин в России и США — это разные люди? 
Как понять Америку?
В чем суть политического американского юмора?
Попадали в курьезные ситуации? 
Вы богатый человек?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Николай Злобин: монолог. Эксклюзив (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
михаил
11 Февраля 2021, 16:10
Уважаемый Николай! Почти всегда готов с Вами поспорить, но то,что Вы говорить вызывает интерес
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Елена
11 Февраля 2021, 21:09
Николай, даже, если вы знаете историю очень хорошо, но у вас нет технического склада ума, вы всегда будете слабее Соловьева. Ваше присутствие на политических шоу понятно и предсказуемо и жаль, что в ваших выступлениях нет принципа рассуждения. Вы любите писать книги ........
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