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Елена

Николай, даже, если вы знаете историю очень хорошо, но у вас нет технического склада ума, вы всегда будете слабее Соловьева. Ваше присутствие на политических шоу понятно и предсказуемо и жаль, что в ваших выступлениях нет принципа рассуждения. Вы любите писать книги ........