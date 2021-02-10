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Между тем. Боррель раздора 10.02.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 10.02.2021. Боррель раздора
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Между тем с Наталией Метлиной - Боррель раздора (10 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

5 февраля за участие в несанкционированных протестных акциях объявлены персонами нон грата и высланы из России трое дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши. Российский МИД пояснил свое решение так - их действия неприемлемы и не соответствуют дипломатическому статусу.

 

На этом фоне в Москву прилетел глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Именно он настаивал на том, что диалог с Россией необходимо продолжать. Однако, диалог не сложился и теперь ЕС устами Борреля настаивает на введении новых санкций в отношении России. Правда, Москва узнала об этом не на пресс-конференции по итогам переговоров, а прочитав комментарии Борреля в СМИ по его возвращении в Брюссель.

 

Так зачем на самом деле главный дипломат ЕС приезжал в Москву? Почему европейские масс-медиа назвали его визит катастрофой? И как теперь будут складываться отношения России и Евросоюза?

 

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