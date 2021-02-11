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Политическая Россия. Зачем акцию навальнистов рекламируют на ГосТВ 11.02.2021

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Политическая Россия 11.02.2021. Зачем акцию навальнистов рекламируют на ГосТВ
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Политическая Россия - Зачем акцию навальнистов рекламируют на ГосТВ (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Фактическую рекламу акции навальнистов устроил канал «Россия 1», крупным планом показавший, где и как собираются «бороться с Режимом» сторонники посаженного фюрера резиновых уточек. Получается, что в погоне за хайповыми темами государственное телевидение само помогает шайке Навального привлекать новых «мамкиных революционеров».

 

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Комментариев: 1
Буран
11 Февраля 2021, 11:46
Так оно и есть ... реклама хайповых протестов и реклама западного образа жизни стала обычной на ТВ .
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