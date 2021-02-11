Политическая Россия - Зачем акцию навальнистов рекламируют на ГосТВ (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
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Фактическую рекламу акции навальнистов устроил канал «Россия 1», крупным планом показавший, где и как собираются «бороться с Режимом» сторонники посаженного фюрера резиновых уточек. Получается, что в погоне за хайповыми темами государственное телевидение само помогает шайке Навального привлекать новых «мамкиных революционеров».
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