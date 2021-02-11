ФБК хотел скрыть встречу с послами США и ЕС. Но Политрашу не проведешь

В песне Явлинского тот же припев. Сергей Михеев

Байден показал план по захвату России: ЛГБТ возьмут Москву и Пекин

Фактическую рекламу акции навальнистов устроил канал «Россия 1», крупным планом показавший, где и как собираются «бороться с Режимом» сторонники посаженного фюрера резиновых уточек. Получается, что в погоне за хайповыми темами государственное телевидение само помогает шайке Навального привлекать новых «мамкиных революционеров».

Смотрите онлайн Политическая Россия Зачем акцию навальнистов рекламируют на ГосТВ (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.