Дмитрий Гордон - Чичваркин: Крымчане воров поменяли на бандитов. Камни с неба еще даже не начали падать (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с российским предпринимателем, сооснователем и бывшим совладельцем сети салонов сотовой связи "Евросеть", который сейчас проживает в Лондоне, где ведет винный и ресторанный бизнес Евгением Чичваркиным.
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