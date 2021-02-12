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Дмитрий Гордон. Чичваркин: Крымчане воров поменяли на бандитов. Камни с неба еще даже не начали падать 11.02.2021

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Дмитрий Гордон 11.02.2021. Чичваркин: Крымчане воров поменяли на бандитов. Камни с неба еще даже не начали падать
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Дмитрий Гордон - Чичваркин: Крымчане воров поменяли на бандитов. Камни с неба еще даже не начали падать (11 Февраля 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с российским предпринимателем, сооснователем и бывшим совладельцем сети салонов сотовой связи "Евросеть", который сейчас проживает в Лондоне, где ведет винный и ресторанный бизнес Евгением Чичваркиным.

 

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Комментариев: 1
Андрей
12 Февраля 2021, 08:30

Чичваркин рассуждает о ворах. Куда катится мир...Кстати, Чичваркин, Россия как раз и делает то, о чём ты говоришь. Строит инфраструктуру, снижает налоги, приносит цивилизацию. И кстати, ничего не захватывает.

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