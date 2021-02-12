Навальный и судьба протестов в России

О Смешко, Саакашвили и новом имидже Тимошенко

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с российским предпринимателем, сооснователем и бывшим совладельцем сети салонов сотовой связи "Евросеть", который сейчас проживает в Лондоне, где ведет винный и ресторанный бизнес Евгением Чичваркиным.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Чичваркин: Крымчане воров поменяли на бандитов. Камни с неба еще даже не начали падать (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.