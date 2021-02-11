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пессимист

Ой.я вас умоляю,все началось с холуйско преданных поцелуев в гепу забугорных слюнотекущих панов со всех сторон света,а последующие там революции,мародерная распродажа и прихватизация экономического советского наследия,сворачивание и уничтожение всего технологически конкурентного во имя колониальной славы и антирусской чистоты зомбонации разворованной неньки,импорт оружия,газ,нефть,ненавистный русский язык,с циничным сливом Крыма и Донбасса,медиа каналы с вредоносным содержимым,конкурирующие вакцины и т.п. - это лишний повод корыстно замутить корыстные кредитные финансовые оффшорные потоки и сыграть на публику в привычную наперсточную игру с последующими изощренными поцелуями туда же и для того же...