60 минут по горячим следам (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых" 10.02.2021
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Украинские власти дошли до абсурда. С сегодняшнего дня теперь на законодательном уровне они наплевали на здоровье украинцев. Премьер-министр Шмыгаль подписал постановление, которое запрещает регистрацию и использование любых вакцин из страны агрессора, так на Украине принято называть Россию если кто забыл.
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