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60 минут 11.02.2021

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60 минут по горячим следам 11.02.2021
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60 минут по горячим следам (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Украинские власти дошли до абсурда. С сегодняшнего дня теперь на законодательном уровне они наплевали на здоровье украинцев. Премьер-министр Шмыгаль подписал постановление, которое запрещает регистрацию и использование любых вакцин из страны агрессора, так на Украине принято называть Россию если кто забыл.

 

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Комментариев: 2
wiedemann
11 Февраля 2021, 15:06
надеждин всё больше придуряется.Неприятный,скользкий человек.
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пессимист
11 Февраля 2021, 16:19
Ой.я вас умоляю,все началось с холуйско преданных поцелуев в гепу забугорных слюнотекущих панов со всех сторон света,а последующие там революции,мародерная распродажа и прихватизация экономического советского наследия,сворачивание и уничтожение всего технологически конкурентного во имя колониальной славы и антирусской чистоты зомбонации разворованной неньки,импорт оружия,газ,нефть,ненавистный русский язык,с циничным сливом Крыма и Донбасса,медиа каналы с вредоносным содержимым,конкурирующие вакцины и т.п. - это лишний повод корыстно замутить корыстные кредитные финансовые оффшорные потоки и сыграть на публику в привычную наперсточную игру с последующими изощренными поцелуями туда же и для того же...
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