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Николай Стариков. Зачем Навальную готовят вместо Навального 11.02.2021

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Николай Стариков 11.02.2021. Зачем Навальную готовят вместо Навального
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Николай Стариков - Зачем Навальную готовят вместо Навального (11 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с проектом «Политраша», речь зашла о проекте «Тихановская 2.0» – о том как западные спецслужбы лепят из Юлии Навальной вторую Тихановскую. Навальный уже списан со счётов, за ним тянется шлейф судимостей и мутных историй, поэтому его медийную накачку пытаются пересадить на его жену, чтобы сделать из неё будущего «кандидата в президенты».

 

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