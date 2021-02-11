В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с проектом «Политраша», речь зашла о проекте «Тихановская 2.0» – о том как западные спецслужбы лепят из Юлии Навальной вторую Тихановскую. Навальный уже списан со счётов, за ним тянется шлейф судимостей и мутных историй, поэтому его медийную накачку пытаются пересадить на его жену, чтобы сделать из неё будущего «кандидата в президенты».

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