Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет 11.02.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время покажет
Время покажет 11.02.2021
12.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 03.02.2021 02.02.2021 01.02.2021
Еще

Время покажет (11 Февраля 2021)

470 просмотров
2
1
Поделиться
Время покажет
Время покажет
Подписаться

Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Байден поговорил с лидером Китая, что решили и прекратится ли торговая война между ключевыми мировыми странами? Юлия Навальная сыграет Светлану Тихановскую нашего разлива, кто режиссирует? Ужесточить нельзя помиловать, в России повысили штрафы за нарушения на митингах, сработает ли? Один миллиард евро для выкупа за Северный поток-2, кто готов дать такую взятку? Украина отдала НАТО воздушное пространство над Крымом, серьёзно?

 

Смотрите онлайн Время покажет (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу