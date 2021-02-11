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Шафран. Кто разрешил цифровые эксперименты на русских детях 11.02.2021

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Шафран 11.02.2021. Кто разрешил цифровые эксперименты на русских детях
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Шафран - Кто разрешил цифровые эксперименты на русских детях (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Цифровая школа - это испорченное здоровье, вероятное ухудшение качества образования, риск десуверенизации страны, возможная утечка персональных данных и противоречие принципам социального государства.

 

Так почему же чиновники изо всех сил пытаются перевести российское образование на цифровые рельсы? Разбирается Анна Шафран и эксперты - Олег Григорьев и Инна Гориславцева.

 

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