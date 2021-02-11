Шафран - Кто разрешил цифровые эксперименты на русских детях (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Ведущие: Анна Шафран
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Цифровая школа - это испорченное здоровье, вероятное ухудшение качества образования, риск десуверенизации страны, возможная утечка персональных данных и противоречие принципам социального государства.
Так почему же чиновники изо всех сил пытаются перевести российское образование на цифровые рельсы? Разбирается Анна Шафран и эксперты - Олег Григорьев и Инна Гориславцева.
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