Шафран. США подготовили бомбу против интернета в России 09.02.2021

Цифровая школа - это испорченное здоровье, вероятное ухудшение качества образования, риск десуверенизации страны, возможная утечка персональных данных и противоречие принципам социального государства.

Так почему же чиновники изо всех сил пытаются перевести российское образование на цифровые рельсы? Разбирается Анна Шафран и эксперты - Олег Григорьев и Инна Гориславцева.

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