Америка вернулась в качестве гегемона, планирующего вновь диктовать миру, как ему жить, Россия обозначена первоочередным врагом, которого будут травить сворой вассалов, санкциями и Навальным как неотъемлемым компонентом доктрины Байдена.

США будут учить мир стандартам демократии, в первоочередном порядке защищая права не просто ЛГБТ, а ЛГБТКИ. Говорится это страной, где в столицу введены войска, чрезвычайное положение, СМИ и соцсети монополизированы Большим братом, инакомыслящие отключены от интернета.

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