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Большая игра 11.02.2021

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Большая игра 11.02.2021
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Большая игра (11 Февраля 2021)

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Большая игра
Большая игра
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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Марина Ким, Дмитрий Саймс, Вячеслав Никонов

Америка вернулась в качестве гегемона, планирующего вновь диктовать миру, как ему жить, Россия обозначена первоочередным врагом, которого будут травить сворой вассалов, санкциями и Навальным как неотъемлемым компонентом доктрины Байдена.

 

США будут учить мир стандартам демократии, в первоочередном порядке защищая права не просто ЛГБТ, а ЛГБТКИ. Говорится это страной, где в столицу введены войска, чрезвычайное положение, СМИ и соцсети монополизированы Большим братом, инакомыслящие отключены от интернета.

 

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Комментариев: 3
valdis kuznecov
11 Февраля 2021, 20:48
kuda prolez nadezdin ucis u gramotnix esce ne pozdno
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Инна
12 Февраля 2021, 11:44
Надеждин тоже берет деньги у сша, это предатель, трус и подонок со своей семейкой толстяков
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Юлия
12 Февраля 2021, 12:22
Вера в отравление Навального— это не тест а идиота, а тест на провокаторша и предателя Родины( в данном случае— надеждин)
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