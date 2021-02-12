Донбасс готов к бою! Пока Украина обстреливает, ДНР и ЛНР готовятся к воссоединению с Россией

Откуда всплыло это чудовище? И кто его крышует. Соловьев в гневе раскритиковал Пашаева и Ефремова

Русский Донбасс. Европейская Украина. Что дальше? Поле Куликова

Яков Кедми в прямом эфире Соловьев Live высказался о действиях США: "Не знают, на кого кинуться!". А также проанализировал текущую политическую ситуацию.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Не знают, на кого кинуться! Кедми проанализировал действия США и текущую политическую ситуацию (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.