Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Не знают, на кого кинуться! Кедми проанализировал действия США и текущую политическую ситуацию 11.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 11.02.2021. Не знают, на кого кинуться! Кедми проанализировал действия США и текущую политическую ситуацию
12.02.2021 12.02.2021 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 10.02.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Не знают, на кого кинуться! Кедми проанализировал действия США и текущую политическую ситуацию (11 Февраля 2021)

471 просмотров
13
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Яков Кедми в прямом эфире Соловьев Live высказался о действиях США: "Не знают, на кого кинуться!". А также проанализировал текущую политическую ситуацию.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Не знают, на кого кинуться! Кедми проанализировал действия США и текущую политическую ситуацию (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Таня
12 Февраля 2021, 00:36
Мудрейший Кедми!
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу