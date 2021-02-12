Соловьёв LIVE - Не знают, на кого кинуться! Кедми проанализировал действия США и текущую политическую ситуацию (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Откуда всплыло это чудовище? И кто его крышует. Соловьев в гневе раскритиковал Пашаева и Ефремова
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Яков Кедми в прямом эфире Соловьев Live высказался о действиях США: "Не знают, на кого кинуться!". А также проанализировал текущую политическую ситуацию.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Не знают, на кого кинуться! Кедми проанализировал действия США и текущую политическую ситуацию (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.