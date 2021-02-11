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Время покажет. Мигранты для российских полей 11.02.2021

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Видео 11.02.2021. Время покажет. Мигранты для российских полей
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Видео - Время покажет. Мигранты для российских полей (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Эксперты в студии "Время покажет" обсуждают инициативу Минсельхоза пригласить трудовых мигрантов для летних сезонных работ. Также в студии говорят о роли социальных сетей в акциях протеста, обсуждают скандальное видео об изнасиловании семейной парой девятимесячной дочери и пытаются понять, можно ли ограничить подобный контент в интернете без ущемления прав человека.

 

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