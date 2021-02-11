Сергей Михеев. Взять под контроль, создать собственные мощности, создать бюджетные места в ВУЗах и рабочие места

Вечер с Соловьевым. По-людски с ними невозможно! Почему мы должны уродовать себя

Эксперты в студии "Время покажет" обсуждают инициативу Минсельхоза пригласить трудовых мигрантов для летних сезонных работ. Также в студии говорят о роли социальных сетей в акциях протеста, обсуждают скандальное видео об изнасиловании семейной парой девятимесячной дочери и пытаются понять, можно ли ограничить подобный контент в интернете без ущемления прав человека.

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