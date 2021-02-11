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Время покажет. США: реванш глобализма 11.02.2021

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Видео 11.02.2021. Время покажет. США: реванш глобализма
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Видео - Время покажет. США: реванш глобализма (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

В США впервые в истории стартовала процедура повторного импичмента. Экс-президента Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Опросы показывают, что 52% американцев поддерживают импичмент, 42% против. Какой путь выберет Америка при администрации Байдена? Как это отразится на России?

 

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