Видео - Время покажет. США: реванш глобализма (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Сергей Михеев. Взять под контроль, создать собственные мощности, создать бюджетные места в ВУЗах и рабочие места
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В США впервые в истории стартовала процедура повторного импичмента. Экс-президента Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Опросы показывают, что 52% американцев поддерживают импичмент, 42% против. Какой путь выберет Америка при администрации Байдена? Как это отразится на России?
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