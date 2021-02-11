Вечер с Соловьевым. По-людски с ними невозможно! Почему мы должны уродовать себя

В США впервые в истории стартовала процедура повторного импичмента. Экс-президента Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Опросы показывают, что 52% американцев поддерживают импичмент, 42% против. Какой путь выберет Америка при администрации Байдена? Как это отразится на России?

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