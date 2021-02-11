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Время покажет. "Спутник V": доверие Европы 11.02.2021

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Видео - Время покажет. "Спутник V": доверие Европы (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

В последнее время западные СМИ и эксперты все чаще говорят о возможности закупки российской вакцины "Спутник V". При том, что еще в августе активно ее критиковали, сомневаясь в эффективности. С чем связано столь радикальное изменение позиции?

 

Также в студии обсуждают последние актуальные новости — закон об увеличении штрафов за нарушениях на митингах, поездку Юлии Навальной в Германию и строительство газопровода “Северный поток-2”.

 

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