Вечер с Соловьевым. По-людски с ними невозможно! Почему мы должны уродовать себя

В последнее время западные СМИ и эксперты все чаще говорят о возможности закупки российской вакцины "Спутник V". При том, что еще в августе активно ее критиковали, сомневаясь в эффективности. С чем связано столь радикальное изменение позиции?

Также в студии обсуждают последние актуальные новости — закон об увеличении штрафов за нарушениях на митингах, поездку Юлии Навальной в Германию и строительство газопровода “Северный поток-2”.

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