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Лариса Куперман Все бандерштатские пропагандисты - политические проститутки без собственных мыслей, но с развитым говорильным аппаратом. Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

Лариса Куперман Думаете, зачем Америка сертифицирует Спутник? Чтобы элитки привились. А бандерштат так и будет вымирать. И правильно! Больше нам достанется. Ответить Комментировать Голосуйте: 0 1

Лариса Куперман Все сатанисты всегда были против России. Это нормально. Ответить Комментировать Голосуйте: 0 1

пессимист ➤ Лариса Куперман да вот незадача,сатана в последнее время сам в себе непримиримо разделился,а нам,как Ясону,интересно понаблюдать за всем этим,какая часть окажется победителем. Приз - знаковое начертание 666! Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

пессимист Высший президентский украинский пилотаж для реванша былого супер рейтинга,как национальная альтернатива виртуозного прихода Байдена в американское президентское кресло, таки это не только превращение трех каналов в известные три банана нажатием трех волшебных кнопок,но и взять и выдать на привычной сцене, с эстрадной феерией на гора, публичный эпатажный аккордный шедевр известного музыкального танцевального гопака при помощи непревзойденного таланта генитального пианиста(ну,Паганини на одной струне в свое время тоже такие трели выводил,что закачаешься от изумления...),причем в неожиданном трансгендерном трендовом образе шамаханской царицы,которая исторически, в не столь далеком прошлом, при помощи обмана и колдовских чар, захватила киевскую власть у наивного князя Владимира!! Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

Семен. А почему это стало невозможно в прежнем режиме посмотреть? Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

пессимист Страшно подумать,как будет называться в америке кормчий межпаховой клеткой... Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

Буран ➤ пессимист Псака она будет называться ... а му у нее будет пучеглазый Песков ... одного поля ягоды .... Ответить Комментировать Голосуйте: 0 1