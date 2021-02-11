60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Украина официально запретила "Спутник V" (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых" 10.02.2021
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Украина на законодательном уровне запретила российскую вакцину "Спутник V". Постановление подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. Использование "Спутника" приравняли к коллаборационизму с врагом. При этом в украинских новостях не сообщается, что российскую вакцину одобрили уже 24 страны, еще 25 наготове, включая Германию. А саму вакцинацию сравнивают с аннексией Крыма.
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