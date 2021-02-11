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60 минут. Вечерний выпуск. Украина официально запретила "Спутник V" 11.02.2021

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60 минут по горячим следам 11.02.2021. Вечерний выпуск. Украина официально запретила "Спутник V"
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Украина официально запретила "Спутник V" (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Украина на законодательном уровне запретила российскую вакцину "Спутник V". Постановление подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. Использование "Спутника" приравняли к коллаборационизму с врагом. При этом в украинских новостях не сообщается, что российскую вакцину одобрили уже 24 страны, еще 25 наготове, включая Германию. А саму вакцинацию сравнивают с аннексией Крыма.

 

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Комментариев: 9
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Лариса Куперман
11 Февраля 2021, 19:53
Все бандерштатские пропагандисты - политические проститутки без собственных мыслей, но с развитым говорильным аппаратом.
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Лариса Куперман
11 Февраля 2021, 20:18
Думаете, зачем Америка сертифицирует Спутник? Чтобы элитки привились. А бандерштат так и будет вымирать. И правильно! Больше нам достанется.
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Лариса Куперман
11 Февраля 2021, 20:41
Все сатанисты всегда были против России. Это нормально.
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пессимист
Лариса Куперман
11 Февраля 2021 в 20:54
да вот незадача,сатана в последнее время сам в себе непримиримо разделился,а нам,как Ясону,интересно понаблюдать за всем этим,какая часть окажется победителем. Приз - знаковое начертание 666!
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пессимист
11 Февраля 2021, 20:45
Высший президентский украинский пилотаж для реванша былого супер рейтинга,как национальная альтернатива виртуозного прихода Байдена в американское президентское кресло, таки это не только превращение трех каналов в известные три банана нажатием трех волшебных кнопок,но и взять и выдать на привычной сцене, с эстрадной феерией на гора, публичный эпатажный аккордный шедевр известного музыкального танцевального гопака при помощи непревзойденного таланта генитального пианиста(ну,Паганини на одной струне в свое время тоже такие трели выводил,что закачаешься от изумления...),причем в неожиданном трансгендерном трендовом образе шамаханской царицы,которая исторически, в не столь далеком прошлом, при помощи обмана и колдовских чар, захватила киевскую власть у наивного князя Владимира!!
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Семен.
11 Февраля 2021, 20:57
А почему это стало невозможно в прежнем режиме посмотреть?
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пессимист
11 Февраля 2021, 20:57
Страшно подумать,как будет называться в америке кормчий межпаховой клеткой...
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Буран
пессимист
11 Февраля 2021 в 22:13
Псака она будет называться ... а му у нее будет пучеглазый Песков ... одного поля ягоды ....
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пессимист
11 Февраля 2021, 23:30
Ну,Бафомет,скорее всего,в курсе последних кормчих трендов,да и название уже готово в сатанинских глубинах...тьфу,прости Господи...
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