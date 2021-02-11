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Царьград. Главное. Громкое дело на сотни миллиардов: верхушку российского ЦБ вызовут в суд 11.02.2021

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Царьград. Главное 11.02.2021. Громкое дело на сотни миллиардов: верхушку российского ЦБ вызовут в суд
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Царьград. Главное - Громкое дело на сотни миллиардов: верхушку российского ЦБ вызовут в суд (11 Февраля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Председателя российского ЦБ Эльвиру Набиуллину, ее первых заместителей Дмитрия Тулина и Сергея Швецова — всего семь нынешних и бывших руководителей Центробанка могут вызвать в качестве свидетелей в Верховном суде штата Нью-Йорк.

 

Инициировать их вызов в суд пытается бывший совладелец банков «Открытие» и «Траст» Вадим Беляев, если иск будет рассмотрен по существу. По версии истцов, своими действиями бывший совладелец причинил им убытки на сотни миллиардов рублей, которые в итоге привели к санации «Открытия» в 2017 году.

 

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