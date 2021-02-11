Соловьёв LIVE - Убийства, которых не было. Операция в «серой зоне», цель: РФ. Сергей Карнаухов и Алексей Леонков (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире! В студии — Алексей Леонков и Сергей Карнаухов.
В нашем стриме поговорим об операциях против нашей страны в т.н. «серых зонах». Что это такое и как противостоять? Узнаем в эфире.
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