Вечер с Владимиром Соловьевым (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Любой читавший Ильфа и Петрова житель страны и так понимает, как работает этот оппозиционный вал, иногда кажется, что великие всё знали и всё предвидели. Протесты в Москве, Беларуси, Гонконге организованы по одному сценарию, это очевидно любому смотрящему беспристрастным взглядом.
Одинаковая тактика действий, совпадение демографий протеста, деанонимизация правоохранителей, публичные выступления иностранных политиков в поддержку протестующих и т.д.
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