Комментариев: 10

пессимист Ау! Реформаторы последнего времени,вы где? С китайским быком в обнимку рисовую водку пьете и общаетесь с ним на его языке? Ну-ну...а дата в зеркале зловеще не меняется...шось майи недорассказали неразумным земным потомкам про 21 год 21-го столетия... Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

Семён Бархударов Мехеев красава! Заткнул гостя будды и любителя компрамисв. А Солвьёв всё равно редиска! На его передаче либерде всё труднее. Аргументы у них кончились опрвдывать своё гнилое поведение! Ответить Комментировать Голосуйте: 3 0

Лариса Куперман Спасибо, Маргарита, что Вы меня понимаете. Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0

Лариса Куперман С этим Игорем все ясно: тот же вариант бандерштатских нациков типа "а-нас-за-шо". Да за все, Игорь! Пусть молятся, что не я у них президент, а добрый Путин. (а исчо в очках!) Ответить Комментировать Голосуйте: 3 0

Игорь Дедушка буддист не в теме. Почему не возбуждены дела против лидеров Эха, Дождя и других соросят, и агентов влияния англососов. Ответить Комментировать Голосуйте: 4 0

Али Холдорович Молодец Маргарита! Наконец-то я слышаль правильное мнение про зарубежных соцсетей! надо зарыть этих гадов только побыстрее. Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

Спининг Надо лишать паспортов РФ такое отребье как Навальный(какой он политик, уголовник ДА ( наркоторговцев,взяточников... )

да всех кто не уважает наших ветеранов и Великую страну,не в зависимости от возраста,

14 лет не уважаешь Россию,наносишь ущерб стране( зачем страна кормит и даёт образование такому шлаку ???)

пинком из страны ,лишения паспорта с заносом в чёрный список с запретом въезда в страну по жизненно,

пусть шнурки рвут волосы на голове если имеются таковые, сами воспитали спиногрызов тупыми.

Лучше их места займут люди из стран СНГ ,кто уважает и чтит Россию и граждан проживающих в нашей стране!!!

Наведите в конце концов порядок, хватит играть в гуманую страну, такие как Навальный ,Собчак и т.д они враги !!!

Россию нужно держать в ежовых рукавицах, народ не умеет пользоваться свободой,не знает куда её засунуть.

Где же СТАЛИН !!! ??? верните СТАЛИНА !!! Голосую за СТАЛИНА !!! Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

Али Холдорович Откуда выкопали этого Минтусова, что он несёт? Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0

Али Холдорович Молодец Михеев! Просто размазал этого игоря минтусова! Ответить Комментировать Голосуйте: 0 0