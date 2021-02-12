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Вечер с Владимиром Соловьевым 11.02.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 11.02.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (11 Февраля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Любой читавший Ильфа и Петрова житель страны и так понимает, как работает этот оппозиционный вал, иногда кажется, что великие всё знали и всё предвидели. Протесты в Москве, Беларуси, Гонконге организованы по одному сценарию, это очевидно любому смотрящему беспристрастным взглядом.

 

Одинаковая тактика действий, совпадение демографий протеста, деанонимизация правоохранителей, публичные выступления иностранных политиков в поддержку протестующих и т.д.

 

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 10
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пессимист
12 Февраля 2021, 03:12
Ау! Реформаторы последнего времени,вы где? С китайским быком в обнимку рисовую водку пьете и общаетесь с ним на его языке? Ну-ну...а дата в зеркале зловеще не меняется...шось майи недорассказали неразумным земным потомкам про 21 год 21-го столетия...
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Семён Бархударов
12 Февраля 2021, 07:50

Мехеев красава! Заткнул гостя будды и любителя компрамисв. А Солвьёв всё равно редиска! На его передаче либерде всё труднее. Аргументы у них кончились опрвдывать своё гнилое поведение!

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Лариса Куперман
12 Февраля 2021, 08:07
Спасибо, Маргарита, что Вы меня понимаете.
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Лариса Куперман
12 Февраля 2021, 09:17
С этим Игорем все ясно: тот же вариант бандерштатских нациков типа "а-нас-за-шо". Да за все, Игорь! Пусть молятся, что не я у них президент, а добрый Путин. (а исчо в очках!)
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Игорь
12 Февраля 2021, 09:37
Дедушка буддист не в теме. Почему не возбуждены дела против лидеров Эха, Дождя и других соросят, и агентов влияния англососов.
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Али Холдорович
12 Февраля 2021, 17:30
Молодец Маргарита! Наконец-то я слышаль правильное мнение про зарубежных соцсетей! надо зарыть этих гадов только побыстрее.
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Спининг
12 Февраля 2021, 17:35
Надо лишать паспортов РФ такое отребье как Навальный(какой он политик, уголовник ДА ( наркоторговцев,взяточников... )
да всех кто не уважает наших ветеранов и Великую страну,не в зависимости от возраста,
14 лет не уважаешь Россию,наносишь ущерб стране( зачем страна кормит и даёт образование такому шлаку ???)
пинком из страны ,лишения паспорта с заносом в чёрный список с запретом въезда в страну по жизненно,
пусть шнурки рвут волосы на голове если имеются таковые, сами воспитали спиногрызов тупыми.
Лучше их места займут люди из стран СНГ ,кто уважает и чтит Россию и граждан проживающих в нашей стране!!!
Наведите в конце концов порядок, хватит играть в гуманую страну, такие как Навальный ,Собчак и т.д они враги !!!
Россию нужно держать в ежовых рукавицах, народ не умеет пользоваться свободой,не знает куда её засунуть.
Где же СТАЛИН !!! ??? верните СТАЛИНА !!! Голосую за СТАЛИНА !!!
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Али Холдорович
12 Февраля 2021, 19:36

Откуда выкопали этого Минтусова, что он несёт?

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Али Холдорович
12 Февраля 2021, 19:48
Молодец Михеев! Просто размазал этого игоря минтусова!
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Рулон Обоев
12 Февраля 2021, 22:10
Все взрослые люди , все понимают - а сделать ничего не могут ... Не страна , а болото какое то .
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