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Политическая Россия. Наезд на Европу либералы простить не смогли – и пошли в атаку 11.02.2021

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Политическая Россия 11.02.2021. Наезд на Европу либералы простить не смогли – и пошли в атаку
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Политическая Россия - Наезд на Европу либералы простить не смогли – и пошли в атаку (11 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Сначала Слепаков написал стих о протестующих, которые оказались еще большим злом, чем то, с которым они борются. Затем Явлинский обозвал Навального популистом. Либеральные деятели только оправились немного от шока, но тут новый удар – режиссер Богомолов наехал на Европу!

 

Да еще как – целый манифест написал, который опубликовала Новая Газета. «Это уж слишком» подумали прежние поклонники Богомолова и пошли в атаку.

 

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