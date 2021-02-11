Сначала Слепаков написал стих о протестующих, которые оказались еще большим злом, чем то, с которым они борются. Затем Явлинский обозвал Навального популистом. Либеральные деятели только оправились немного от шока, но тут новый удар – режиссер Богомолов наехал на Европу!

Да еще как – целый манифест написал, который опубликовала Новая Газета. «Это уж слишком» подумали прежние поклонники Богомолова и пошли в атаку.

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