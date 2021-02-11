Соловьёв LIVE - Импичмент Трампу. Слушания в Сенате США. Дробницкий и Евстафьев (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 11 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Перемещаемся в США! В студии - Дмитрий Дробницкий и Дмитрий Евстафьев.
В нашем стриме обсуждаем слушания в Сенате США о вынесении импичмента бывшему президенту страны Дональда Трампа.
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