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Соловьёв LIVE. Импичмент Трампу. Слушания в Сенате США. Дробницкий и Евстафьев 11.02.2021

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Соловьёв LIVE 11.02.2021. Импичмент Трампу. Слушания в Сенате США. Дробницкий и Евстафьев
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Соловьёв LIVE - Импичмент Трампу. Слушания в Сенате США. Дробницкий и Евстафьев (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 11 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Перемещаемся в США! В студии - Дмитрий Дробницкий и Дмитрий Евстафьев.

В нашем стриме обсуждаем слушания в Сенате США о вынесении импичмента бывшему президенту страны Дональда Трампа.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Импичмент Трампу. Слушания в Сенате США. Дробницкий и Евстафьев (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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