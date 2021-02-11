Смотрите в этом выпуске: в Москве полицейский вытащил женщину из горящей квартиры; выявленных случаев заражения ковидом за сутки -15 тысяч; РФПИ опубликовал подтверждение того, что подал заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС; в Дагестане женщина, боясь расстроить мужа, врала ему, что беременна; новый сезон проекта «Точь-в-точь» стартует на Первом канале; открылось Всебелорусское народное собрание; в США внимание приковано к процессу об импичменте экс-президенту.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.