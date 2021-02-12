Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Владимир Кара-Мурза младший (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Экономическая рубрика. По Skype: Владимир Левченко, экономический обозреватель "Эха Москвы".
Дмитрий Болкунец, политолог, эксперт по Белоруссии.
Автомобильная рубрика. По телефону: Егор Васильев, автомобильный обозреватель «Эха Москвы».
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы».
Живой гвоздь. По Zoom: Владимир Кара-Мурза младший, политик, председатель Фонда Бориса Немцова за Свободу.
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