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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Владимир Кара-Мурза младший 12.02.2021

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Утренний разворот 12.02.2021. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Владимир Кара-Мурза младший
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Владимир Кара-Мурза младший (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Экономическая рубрика. По Skype: Владимир Левченко, экономический обозреватель "Эха Москвы".

Дмитрий Болкунец, политолог, эксперт по Белоруссии.

Автомобильная рубрика. По телефону: Егор Васильев, автомобильный обозреватель «Эха Москвы».

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы».

Живой гвоздь. По Zoom: Владимир Кара-Мурза младший, политик, председатель Фонда Бориса Немцова за Свободу.

 

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