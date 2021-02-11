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Открытый эфир. Оценки за любовь к Киеву и «сонный Джо» разбушевался 11.02.2021

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Открытый эфир 11.02.2021. Оценки за любовь к Киеву и «сонный Джо» разбушевался
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Открытый эфир - Оценки за любовь к Киеву и «сонный Джо» разбушевался (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Коллаборант? Неси дневник. В Верховной раде хотят утвердить шкалу оценок за измену родине. Что сказано в новом законопроекте о сортировке? Сколько по стобалльной системе Киев готов раздать каждому жителю Крыма и Донбасса?

 

- «Учительница первая моя»... по террору. Разведка ДНР выяснила: в 2021 году на Украине будут развернуты курсы для подрывников-диверсантов, на которых наставники из Германии обучат три тысячи украинских боевиков.

 

- 8 дней, за которые сотворили мир. 11 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция, на которой лидеры антигитлеровской коалиции - Сталин, Черчилль и Рузвельт решили судьбу всей планеты.

 

- Фантомные боли. Зачем Токио именно сейчас, после избрания Байдена, снова навязывает повестку принадлежности Курильских островов? Что скрывается за якобы сожалением о неподписанном мирном договоре между СССР и Японией?

 

- Байден разбушевался. Только за одну неделю своего президентства, «Сонный Джо» предъявил ультиматумы трем иностранным государствам - Мьянме, Сербии и, конечно же, России.

 

- Арктика - новый театр военных действий Пентагона? С какой целью американские ВВС перебросили в Норвегию свои бомбардировщики? Что они будут делать в непосредственной близости от границ России?

 

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