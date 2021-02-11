Между тем с Наталией Метлиной - Новая политика Байдена (11 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Наталья Метлина
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Какой будет внешнеполитическая программа США на ближайшие четыре года? За что Джо Байден хочет «заставить платить Россию»? Для чего американский президент призвал союзников нарастить мышцы?
Как демократы собираются «объединять мир в борьбе за демократию» и что будет с теми, кто объединяться не захочет? Как объяснить загадочные смерти участников штурма Капитолия? И каковы шансы противников Трампа навсегда убрать его из большой политики?
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