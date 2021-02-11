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Между тем. Новая политика Байдена 11.02.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 11.02.2021. Новая политика Байдена
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Между тем с Наталией Метлиной - Новая политика Байдена (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Какой будет внешнеполитическая программа США на ближайшие четыре года? За что Джо Байден хочет «заставить платить Россию»? Для чего американский президент призвал союзников нарастить мышцы?

 

Как демократы собираются «объединять мир в борьбе за демократию» и что будет с теми, кто объединяться не захочет? Как объяснить загадочные смерти участников штурма Капитолия? И каковы шансы противников Трампа навсегда убрать его из большой политики?

 

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