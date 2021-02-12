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Сегодня в Бабушкинском суде Москвы возобновляется слушание дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной Войны Алексеем Навальным.

Оно начнется с допроса внука ветерана - Игоря Артеменко. С ним на процессе в пятницу у Навального возникла перепалка, закончившаяся предупреждением оппозиционеру от судьи о том, что он может быть удален с заседания.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Навальный в суде. Дело о клевете. День второй. Прямой эфир (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.