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Соловьёв LIVE. Навальный в суде. Дело о клевете. День второй. Прямой эфир 12.02.2021

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Соловьёв LIVE 12.02.2021. Навальный в суде. Дело о клевете. День второй. Прямой эфир
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Соловьёв LIVE - Навальный в суде. Дело о клевете. День второй. Прямой эфир (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире! В студии - Роман Голованов.

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы возобновляется слушание дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной Войны Алексеем Навальным.

 

Оно начнется с допроса внука ветерана - Игоря Артеменко. С ним на процессе в пятницу у Навального возникла перепалка, закончившаяся предупреждением оппозиционеру от судьи о том, что он может быть удален с заседания.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Навальный в суде. Дело о клевете. День второй. Прямой эфир (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 6
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Петр
12 Февраля 2021, 11:17

Не понимаю всю эту возню возле этой г...ы?????...Вломить еще лет 10 за госизмену и забыть об этом организме!!

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Петр
12 Февраля 2021, 11:19

И выслать из страны всех "дипломатов" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ольга
12 Февраля 2021, 11:42

мой отец прошел всю войну и для меня этот мелкий гаденыш просто ненавистен и очень хочу чтобы навсегда исчезла с экранов и вообще со слуха

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Александр
ольга
12 Февраля 2021 в 13:36
Ольга я ставил плюс, но выскочил минус! Я за Вас!
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Александр
12 Февраля 2021, 13:34
Не понимаю, проголосовал Ольгин комментарий, вместо плюс выскочил минус. Странно
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Валентина
12 Февраля 2021, 22:52
Живу в Кузбассе. Сибирь. Считают нас провинцией. Но у нас живут нормальные, грамотные и неглупые люди. За политикой Навального слежу много лет.Может чего- то недопонимаю, но недоумеваю очень, как такое нечто попал в центр внимания!? Не считаю его умным ( может чего-то не заметила)...Представить жутко его перзидентом!? Он предатель....И судить его надо плюсом за предательство нашей прекрасной России! Тупого и наглого!
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