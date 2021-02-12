Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал большое интервью Владимиру Соловьеву. Он рассказал о том, кем и зачем была создана провокация с Алексеем Навальным, судьбе Донбасса, разрыве с Европой и отношениях России с США.

- О самых главных темах

- О визите Жозепа Борреля в Россию

- Почему Европа решила говорить с Россией с позиции морального превосходства?

- О деле Навального: кто его направляет и кому нужно ослабление России?

- Кто против сотрудничества Германии и России?

- Об истинном отношении Европы к Донбассу

- Зачем России идти навстречу Западу, если они не хотят сделать это в ответ?

- Россия идет к разрыву с Евросоюзом?

- Каким будет вектор развития отношений США и России, и будет ли Сергей Лавров скучать по Трампу?

- О вопросах внешней политики: где и насколько свободен в своих решениях Сергей Лавров?

- О "Спартаке", легендарных фразах и дружбе с политиками других стран

- "Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел": как Сергей Лавров относится к нападкам со стороны недоброжелателей.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Сергей Лавров о Навальном, судьбе Донбассе, разрыве с Европой, Байдене и незаконнорожденном сыне (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.