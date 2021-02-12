Соловьёв LIVE - Сергей Лавров о Навальном, судьбе Донбассе, разрыве с Европой, Байдене и незаконнорожденном сыне (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал большое интервью Владимиру Соловьеву. Он рассказал о том, кем и зачем была создана провокация с Алексеем Навальным, судьбе Донбасса, разрыве с Европой и отношениях России с США.
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