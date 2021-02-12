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Соловьёв LIVE. Сергей Лавров о Навальном, судьбе Донбассе, разрыве с Европой, Байдене и незаконнорожденном сыне 12.02.2021

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Соловьёв LIVE 12.02.2021. Сергей Лавров о Навальном, судьбе Донбассе, разрыве с Европой, Байдене и незаконнорожденном сыне
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Соловьёв LIVE - Сергей Лавров о Навальном, судьбе Донбассе, разрыве с Европой, Байдене и незаконнорожденном сыне (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал большое интервью Владимиру Соловьеву. Он рассказал о том, кем и зачем была создана провокация с Алексеем Навальным, судьбе Донбасса, разрыве с Европой и отношениях России с США. 

 

- О самых главных темах 
- О визите Жозепа Борреля в Россию
- Почему Европа решила говорить с Россией с позиции морального превосходства?
- О деле Навального: кто его направляет и кому нужно ослабление России?
- Кто против сотрудничества Германии и России?
- Об истинном отношении Европы к Донбассу
- Зачем России идти навстречу Западу, если они не хотят сделать это в ответ?
- Россия идет к разрыву с Евросоюзом?
- Каким будет вектор развития отношений США и России, и будет ли Сергей Лавров скучать по Трампу?
- О вопросах внешней политики: где и насколько свободен в своих решениях Сергей Лавров?
- О "Спартаке", легендарных фразах и дружбе с политиками других стран 
- "Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел": как Сергей Лавров относится к нападкам со стороны недоброжелателей.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Сергей Лавров о Навальном, судьбе Донбассе, разрыве с Европой, Байдене и незаконнорожденном сыне (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Аля
12 Февраля 2021, 21:53
Зависает. Несколько раз.
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Валентина
12 Февраля 2021, 23:13
Замечательный у нас Лавров! Спокойный, тактичный и мудрый....Если бы не знала и встретила нечаянно, то не подумала бы, что это министр ...Он до корней - наш российский!
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