Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, хочешь мира готовься к войне. Речь идет о новых санкциях, которые то ли из-за Навального или из-за того, что приехал Баррель. Сам глава Европейской дипломатии, который уже раскаялся в содеянном, снова попал под удар или шквал ударов. Ну ладно Навальный, проехали. А что ты там сказал в Москве про Украину? Ты точно был против аннексии, в смысле Барреля продолжают пытать.

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