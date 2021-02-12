60 минут по горячим следам (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых" 10.02.2021
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Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, хочешь мира готовься к войне. Речь идет о новых санкциях, которые то ли из-за Навального или из-за того, что приехал Баррель. Сам глава Европейской дипломатии, который уже раскаялся в содеянном, снова попал под удар или шквал ударов. Ну ладно Навальный, проехали. А что ты там сказал в Москве про Украину? Ты точно был против аннексии, в смысле Барреля продолжают пытать.
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